Татар-информ

16 июля 2019, 20:34

Наука и образование

Рафис Бурганов: «Меня один раз татарский язык выручил даже в Китае»

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Наука и образование

Рафис Бурганов: «Меня один раз татарский язык выручил даже в Китае»

Фото: Рамиль Гали/архив

Глава Минобрнауки РТ рассказал, как знание татарского языка помогло ему в работе.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов оценил методику изучения татарского языка в школах сегодня на брифинге в Кабмине РТ. Глава Минобрнауки РТ также отметил, что татарский можно выучить в любом возрасте, а его этот язык «выручил даже в Китае».

Рафис Бурганов вспомнил случай 25-летней давности, когда ему по работе пришлось поехать в Китай. «Когда начинаешь говорить человеку, что знание языка пригодится в будущем, я исхожу из своего жизненного опыта. Мне очень много, работая на заводе, пришлось ездить в различные республики, в том числе азиатские. Меня один раз татарский язык выручил даже в Китае», – заметил он.

По словам министра, представители заказчика учились в России и знали русский язык, но когда нужно было что-то обсудить между собой, они переходили на китайский язык. «Мы, не зная о чем они говорят, между собой переговаривались на татарском. Перед нашим отъездом представитель экономического министерства Китая говорит: “Я готов повысить цену контракта, но скажите, на каком языке вы разговаривали?”. Я отвечаю: “Это не секрет, мы приехали из Казани, Татарстана”. А он в ответ: “Мне главный инженер говорил взять с собой уйгура на переговоры, вот я его не послушал”», – рассказал он.

По мнению главы Минобрнауки РТ, «человек только обогащает себя знанием дополнительного языка». «В другой стране ты уже вхож в ментальность этих людей, они к тебе относятся по-другому. Надо понимать, что татарский язык мы учим для себя. Во-первых, это государственный язык Татарстана. Во-вторых, это язык нашего общения друг с другом. В-третьих, это ключ к тюркским языкам. Человек, знающий татарский язык, обогатит прежде всего себя. Он на тысячу баллов сразу фору дает другим», – подчеркнул спикер.

Говоря о преподавании татарского языка в школах, министр отметил, что пока есть вопросы по методике, но как и в отношении любого другого предмета.

«Мы упрощаем методику вхождения в изучение татарского языка. И это дает свои результаты. На первых этапах стараемся использовать в основном разговорную речь. Даем детям возможность различными способами общаться так, чтобы это происходило естественно для них, чтобы они научились говорить на этом языке без стеснения. Мы в школах посещаем различные уроки, приходим и на занятия по татарскому. По статистике, татарский язык лучшего всего знают те, кто в целом хорошо учится», – констатировал спикер.

При этом он добавил, что пример Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина показывает, что язык можно изучить в любом возрасте и владеть им на высочайшем уровне.

«Фарид Хайруллович не знал ни слова по-татарски. Сегодня очень редкий житель Татарстана может посоревноваться с ним в знании татарского языка. Великолепные выступления и общение. Тот словарный запас татарского языка, которым он владеет, думаю, такой же богатый, как и русского. Он образец того, что языком можно заниматься в любом возрасте и изучить его можно, даже когда человек уже сформировался», – заключил Рафис Бурганов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в республике охват обучением и воспитанием на родном (нерусском) языке в дошкольных организациях сохраняется на уровне 54%. 

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