Два учителя из Нижнекамска получат по 200 тыс. рублей от Владимира Путина

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Объявлены победители конкурса на присуждение премий лучшим учителям Татарстана за достижения в педагогической деятельности в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Всего премии получат 25 лучших учителей республики. В их число вошли педагог по русскому языку Наталья Клипова из гимназии № 32 и учитель физкультуры Ольга Полячихина из школы № 10 Нижнекамска.



Приказ о проведении конкурса подписал Президент РФ Владимир Путин, всего будут награждены одна тысяча педагогов по всей стране, они получат по 200 тыс. рублей.

В конкурсе участвовали как учителя-предметники, так и педагоги начального звена. Помимо нижнекамских учителей, победителями признаны педагоги Альметьевского, Актанышского, Апастовского, Тетюшского, Сабинского, Сармановского, Кукморского районов и 13 представителей из образовательных учреждений Казани.

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