Съемки совместного фильма Татарстана и Узбекистана «Сумбуль» стартуют в селе Мамадышского района

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Съемки полнометражной киноленты «Сумбуль» начнутся 19 июля в селе Шадчи Мамадышского района РТ, сообщает пресс-служба «Татаркино».



Будущая кинолента является совместным проектом Татарстана и Узбекистана. Фильм будет снят по одноименному произведению татарской писательницы Зифы Кадыровой (татарское название – «Сагынырсын – мин булмам»). Съемки с Узбекистаном в истории татарстанского кинематографа пройдут впервые.



Режиссером картины выступил Рашид Маликов, известный по фильму «Стойкость» (участник внеконкурсной программы Мусульманского кинофестиваля в 2018 году). Татарстанскую сторону представит режиссер Рамиль Фазлиев, получивший известность благодаря фильму «Мулла».



Над сценарием фильма работал актер, режиссер, народный артист РТ Ильфат Камалиев. Сцены для съемок в Узбекистане дополнил Рашид Маликов.



Роль главной героини исполнит актриса узбекского театра Динара Асанова. Две главные мужские роли сыграют татарстанские актеры. Всего в фильме задействованы 27 актеров.



Съемки в Мамадышском районе продлятся до конца июля. По сюжету съемочный процесс охватит и фестиваль «Питрау» в мамадышском селе Зюри. Далее съемки ленты продолжатся в Узбекистане, в городе Бухара.

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