Елабужские пчеловоды обещают не повышать цены на мед

(Елабуга, 16 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В отличие от некоторых районов Татарстана, в Елабужском районе не зафиксирована массовая гибель пчел на пасеках. Об этом сегодня сообщила государственный инспектор по пчеловодству ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ» в Елабужском районе Раиса Романова.

Напомним, в 10 районах республики была зафиксирована гибель пчел. Причина — бесконтрольное применение пестицидов при обработке полей. В основном, речь идет о рапсовых полях. «К счастью, нас эта участь миновала. У нас все чисто, не отравлена ни одна пчелосемья. У нас рапс растет только у одного фермера, видимо, он не обрабатывал. Гречка у нас посеяна, она не обрабатывается», — отметила госинспекпектор.

По словам Раисы Романовой, местные пчеловоды не намерены воспользоваться ситуацией, и поэтому роста цен на мед в районе не ожидается. «Они останутся на уровне прошлого года. Например, стоимость меда в трехлитровой банке составит где-то 1,5 тыс. рублей», — отметила Романова.

К откачке меда местные пчеловоды планируют приступить через неделю. Всего в районе имеются 153 пасеки.

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