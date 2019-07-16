Татар-информ

16 июля 2019, 23:40

Сельское хозяйство

В рамках профилактики птичьего гриппа елабужские ветеринары проверили мясо птицы в торговых точках

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Сельское хозяйство

В рамках профилактики птичьего гриппа елабужские ветеринары проверили мясо птицы в торговых точках

Главный ветеринар района предупредил, что сегодня запрещен ввоз мяса птицы из Башкортостана.

(Елабуга, 16 июля, «Татапр-информ», Гульнара Салихова). Ветеринары Елабуги проверили свинину и мясо птицы в торговых точках города. Об этом сегодня на деловом вторнике сообщил и. о. начальника Елабужского районного государственного ветеринарного объединения Шамиль Гайнуллин.

По словам руководителя, были отобраны из торговых точек 129 проб птицеводческой продукции, 57 проб свиноводческой продукции. Все пробы были исследованы республиканской ветеринарной лабораторией и оказались отрицательными.

«При проведении лабораторных исследований сыворотки крови гусей, отобранных в рамках эпизоотологического мониторинга сельхознадзора в ООО “Асяновское” Дюртюлинского района, 4 июля подтвержден низкопатогенный грипп птиц (Н9), поэтому в РТ временно запрещен ввоз домашней птицы всех видов из Башкортостана. В связи с необходимостью обеспечения эпизоотического благополучия на территории республики ветеринарные службы на местах проводят работу по отбору проб для проведения мониторинговых исследований каждой партии птицеводческой и свиноводческой продукции, произведенной и ввезенной в республику из других регионов для реализации», — рассказал Шамиль Гайнуллин.

Также ветеринар напомнил жителям главные симптомы заболевания. Например, у больной птицы отмечаются дискоординация движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители, куры стоят с опущенной головой и закрытыми глазами. На сегодня в хозяйствах Елабужского района содержатся около 35 тыс. голов птиц.

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