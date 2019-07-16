Татар-информ

16 июля 2019, 19:18

Политика

Юрий Камалтынов: Рассчитываем, что «Единая Россия» получит большинство в Госсовете РТ шестого созыва

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Политика

Юрий Камалтынов: Рассчитываем, что «Единая Россия» получит большинство в Госсовете РТ шестого созыва

Партия власти запустила проект «Мой депутат», который дает возможность избирателям обращаться к депутатам с вопросами, жалобами и предложениями.

 

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). По итогам осенних выборов в Госсовет Татарстана партия «Единая Россия» рассчитывает сохранить большинство мест в республиканском парламенте. Основная задача партии — решение социальных проблем, основанное на диалоге с избирателями. Об этом сообщил журналистам руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Юрий Камалтынов.

«По результатам выборов мы рассчитываем победить и сохранить большинство в Госсовете РТ шестого созыва, с тем, чтобы продолжить эффективную продуктивную работу в единой команде с нашим Президентом Рустамом Миннихановым, Правительством республики по решению задач социально-экономического развития Татарстана», — сказал Камалтынов. По его словам, предвыборная программа партии строится на тех предложениях, которые были собирали в ходе предварительного голосования «Единой России» 26 мая 2019 года, а также на тех наказах, которые поступали в общественные приемные. «В прошлый выборный цикл партия собрала более 2,5 тыс. наказов и предложений. На сегодняшний день практически 90% из них выполнены», — подчеркнул Камалтынов.

Руководитель фракции подчеркнул, что наказы и предложения будут собираться и во время текущей предвыборной кампании. «Основная наша задача — решение социальных проблем, основанное на диалоге с избирателями. Поэтому мы ставим задачу кандидатам максимально встречаться с избирателями в любых форматах — во дворах, общественных пространствах, на предприятиях. Сегодня мы запускаем сайт “Мой депутат”, который дает каждому избирателю возможность обратиться к депутату с вопросами, жалобами, предложениями. Для решения технологических вопросов мы создали в общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева колл-центр, который будет постоянно обрабатывать звонки избирателей и в котором будут дежурить кандидаты в депутаты от партии “Единая Россия”», — пояснил Камалтынов.

Как уточнила кандидат в депутаты от «Единой России», руководитель сети полилингвальных детских садов «Бала-Сити» Альбина Насырова, в рамках предвыборной кампании партия запустила новый формат встреч с профессиональными сообществами в социальной сфере. «Мы провели встречи с педагогами в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске. Формат встреч не совсем обычный. Это командная работа, где каждый участник не только может заявить о проблемах, но и предложить их решение. Всю информацию мы планируем передать в Министерство образования РТ. В будущем у нас запланированы такие же встречи с другими профессиональными сообществами — врачами, деятелями культуры», — поделилась планами Насырова.

В беседе с журналистами руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев отметил, что избирательная кампания партии должна пройти под эгидой максимальной открытости и искренности. «Я рад, что мы идем на выборы обновленной профессиональной командой. Проект “Мой депутат” — это новая форма открытости партии, он будет работать как для избирателей, так и для тех, кто станет депутатом. Все наказы будут отслеживаться населением», — отметил Кондратьев.

Стоит отметить, что на победу в осенних выборах рассчитывают и другие партии, в том числе и представители КПРФ. Во время брифинга в Госсовете РТ руководитель фракции в республиканском парламенте Хафиз Миргалимов отметил, что в республиканском партийном списке есть представители разных профессий. «По результатам кампании по выдвижению кандидатов в парламент от Татарстанского регионального отделения КПРФ было зарегистрировано 30 человек — полный партийный список, и 47 одномандатников. В нашем составе есть и рабочие, учителя, врачи и безработные. Средний возраст кандидатов — около 47 лет», — рассказал глава татарстанского отделения КПРФ.

По данным ЦИК РТ, в осенних выборах в Госсовета РТ планируют участие 12 партий, в том числе «Справедливая Россия», ЛДПР, «Партия Роста», «Партия ветеранов России». По единому избирательному округу в составе партийных списков выдвинулись 250 кандидатов, в одномандатных избирательных округах документы на выдвижение приняли от 296 кандидатов — от 105 самовыдвиженцев и 191 представителя политических партий.

 

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