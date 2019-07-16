(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В 2020 году в Казани откроется белорусско-российский молодежный бизнес-инкубатор, заявил руководитель Федерального агентства по делам молодежи России Александр Бугаев на VII Российско-белорусском молодежном форуме «Молодежь — за Союзное государство». Об этом сообщает БЕЛТА.

В настоящее время развивается много новых форматов двусторонних контрактов между молодежными организациями регионов двух стран. Молодежный бизнес-инкубатор объединяет молодых предпринимателей.

«В 2020 году мы планируем открыть второй такой бизнес-инкубатор в Казани, этим активно занимаются коллеги из Российского союза молодежи и Белорусского республиканского союза молодежи», — сказал Бугаев.

Ряд двусторонних контрактов и соглашений позволяет молодежному бизнесу России и Белоруссии взаимодействовать на системной основе. Договор о реализации проекта бизнес-инкубатора между Минском и Татарстаном подпишут на VII Российско-белорусском молодежном форуме.

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