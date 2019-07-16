Глава Елабужского района осмотрел ход строительства нового детского сада

(Елабуга, 16 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Строящийся новый детский сад № 40 в Елабуге строители должны сдать до конца лета. Глава Елабужского района Геннадий Емельянов ознакомился с ходом строительства. Дошкольное учреждение на 220 мест строится по федеральной программе. Детский сад станет базовой площадкой полилингвального комплекса.

Сегодня в здании установлены окна, разведена электропроводка, ведутся внутренние отделочные работы. «На данный момент идет благоустройство, отделка фасада, утепление фасада керамогранитом. Также ведутся работы по установки вентиляции, системы отопления, проводим Интернет», — рассказывает прораб ООО «Евроальянсстрой» Айрат Ахмеров.

Строительство ведется за счет федеральной программы по созданию дополнительных мест в детских садах для детей до 3 лет. Кроме ясельных групп, здесь будут созданы группы для среднего, старшего и подготовительного звена. Уникальность учреждения в том, что детей будут обучать трем языкам: татарский, русский и английский.

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