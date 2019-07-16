В Татарстане восстановили свыше половины погибших лесов и высадили 2 тыс. га лесных насаждений

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Министерством лесного хозяйства РТ восстановлено 62% погибшего леса и высажено 2 тыс. гектаров лесных насаждений. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Тимур Галиев.

«В рамках регионального проекта „Сохранение лесов“ в этом году у нас подразумевается выполнение двух основных показателей. Первый показатель называется "лесовосстановление", мы восстановили 62% лесов и высадили 2 тыс. гектаров лесных насаждений. За оставшийся год мы планируем эти показатели повышать», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в рамках второго показателя — «недопущение лесных пожаров» – Министерством лесного хозяйства РТ планируется закупка 21 единицы новой техники, а также строительство двух новых пожарно-технических станций в Нурлатском и Нижнекамском лесничествах.

Галиев также рассказал, что в данный момент в республике насчитывается около 150 тыс. гектаров бесхозных лесозащитных насаждений, сюда входят придорожные и полезащитные полосы.

«Совместно с другими министерствами Татарстана мы проводим определенные работы по сохранению вот этих созданных насаждений. Кроме того ежегодно Министерство лесного хозяйства совместно с Министерством сельского хозяйства создают свыше 22 тыс. новых лесных полезащитных насаждений, и на этих лесополосах мы проводим мероприятия по недопущению пожаров и охране их от вырубки», — подчеркнул Тимур Галиев.

Он добавил, что такие лесополосы не имеют правопреемника и данную проблему необходимо решить в ближайшие два-три года.

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