Татарстанская «Единая Россия» инициировала в республике программу по благоустройству дворов

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов по предложению «Единой России» поручил разработать в республике программу по благоустройству дворов многоквартирных домов. Работы будут проведены только после обсуждения проектов с жильцами всех территорий. Об этом сообщил журналистам руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Юрий Камалтынов.

«Партийный проект “Наш двор” стал стартовым этапом создания большой республиканской программы по приведению в нормативное состояние дворов многоквартирных домов. Мы помним, какая работа была проведена в республике по благоустройству общественных пространств, и на протяжении последнего года в ходе встреч и на сходах граждан проблема дворов вышла в число основных», — сказал Камалтынов. По его словам, фракция «Единая Россия» обратилась к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову с предложением реализовать такую программу на республиканском уровне. «Президент предложение поддержал, есть соответствующее поручение Правительству РТ, также Рустам Минниханов обратился к партии “Единая Россия” с предложением спросить у граждан, какими они видят цели и результаты программы», — пояснил Камалтынов.

Как уточнила секретарь Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Лилия Маврина, в ближайшие дни в республике начнутся встречи с жильцами, на которых будут обсуждаться предложения по благоустройству дворов. «Такого понятия, как стандарт двора, сегодня не существует. Мы хотим обсудить с жителями, что они хотят видеть во дворах. В результате обсуждений мы надеемся обобщить предложения и передать их в Минстрой РТ чтобы определить идеальную модель двора», – уточнила Маврина.

Она отметила, что в Татарстане около 10 тыс. дворов многоквартирных домов, из них 2,7 тыс. дворов уже благоустроены по действующим программам. «Будет сформирован стандарт нескольких типов дворов, включающий те элементы, которые жители сами хотят увидеть. После того, как будет разработан проект двора он будет утверждаться на общем собрании жителей. Мы надеемся, что в следующем году в некоторых дворах работы уже начнутся», – поделилась планами Маврина.

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