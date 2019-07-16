В Татарстане сократилось число выпускников, удаленных за нарушения с ЕГЭ и ОГЭ

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане по сравнению с 2018 годом сократилось число выпускников, удаленных за нарушения с ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

«В этом году было удалено пять участников экзамена – двое с ЕГЭ и трое с ОГЭ. По сравнению с прошлым годом заметно существенное снижение. В 2018 году было 11 удалений», – рассказал спикер.

По словам главы Минобрнауки РТ, одно из нарушений на ЕГЭ произошло 29 мая в пункте проведения экзамена на базе казанской школы № 38. Так, во время экзамена по математике профильного уровня у экстерна школы № 165 в аудитории зазвонил телефон. «Результаты аннулированы. Решением ГЭК предоставлено право пересдачи экзамена в сентябрьские сроки и только по математике базового уровня», – добавил он.

Кроме того, составлен протокол об административном правонарушении, материалы направлены в суд. Законом за такое нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

Второе нарушение на ЕГЭ зафиксировано 24 июня, когда в день проведения резервного экзамена по математике профильного уровня у выпускницы Казанского педагогического колледжа были обнаружены шпаргалки. «Участница удалена. Приняты аналогичные меры. Сдать математику профильную участница ЕГЭ сможет только через год», – констатировал министр.

Во время проведения ОГЭ 28 июня в Лаишевском районе на экзамене по русскому языку и 4 июня в Набережных Челнах на экзамене по географии у школьников были обнаружены шпаргалки. А 6 июня на экзамен по математике в Заинске девятиклассник пронес телефон. «Участники были удалены с экзамена. Их работа не оценена. Решением ГЭК им предоставлено право пересдать экзамен в дополнительные сентябрьские сроки», – заметил Рафис Бурганов.

В этом учебном году 16 тыс. 330 выпускников прошли государственную итоговую аттестацию в основной период.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.