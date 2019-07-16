Татарстанская «Единая Россия» создаст сеть мобильных приемных для сбора наказов у жителей

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» создаст в республике сеть мобильных приемных, которые будут собирать наказы и пожелания у жителей республики для решения социальных и экономических проблем. Об этом сообщил журналистам руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Юрий Камалтынов.

«Мы запускаем мобильные приемные, это будут автобусы с сотрудниками общественных приемных. Они будут ездить по всей республике, вести прием жителей и собирать их наказы. На основе этого процесса будет сформирован перечень вопросов, которые будут решаться партией», – сказал Камалтынов.

Он отметил, что за последние 5 лет в общественные приемные «Единой России» обратилось более 120 тыс. татарстанцев со своими проблемами и предложениями, большая часть вопросов была решена. «Статистика такова, что более 20% вопросов сразу получили решение, так как абсолютное большинство нуждалось просто в разъяснении законодательства, нормативных актов. После обращений в общественные приемные партией вносились предложения Президенту РТ, в Правительство республики и органы муниципального уровня по системному решению тех проблем, которые поднимали жители», – пояснил Камалтынов.

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