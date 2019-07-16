В Казани впервые пройдет чемпионат Европы по триатлону

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). С 26 по 28 июля в Казань впервые примет чемпионат Европы по триатлону на дистанции спринт, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

«Соревнования подобного уровня впервые пройдут в Российской Федерации, а местом проведения была безоговорочно выбрана спортивная столица страны», — отмечается в сообщении.

Мероприятие включает в себя три этапа: плавательный, который пройдет в акватории реки Казанки, велоэтап, трасса которого проложена по центральным улицам города, и беговой — на Кремлевской набережной.

Еще одной отличительной чертой казанского турнира является то, что любители смогут стартовать на соревнованиях такого уровня на той же самой трассе, что и элита.

Участники будут разбиты на две категории: профессиональные спортсмены и любительская элита.

Соревнования первых пройдут 27 июля. В этот день на старт выйдут 300 лучших профессиональных спортсменов из разных стран и лидеры сборной России. Дистанция, которую им нужно будет преодолететь, состоит из трех этапов: 750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег.

Любительская элита (Age Groups) стартует на следующий день, 28 июля. Дистанция та же: 750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег. Выступить с самыми быстрыми триатлетами Европы смогут и российские любители данного вида спорта.

В эти же дни состоятся и соревнования для любителей — Ironstar 113 Kazan 2019 Timerman Cup. Проходить они будут на так называемой «полужелезной» дистанции: 1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег. В рамках соревнований также состоятся женский забег Ironlady и детский благотворительный забег Starkids.

Посетить мероприятия сможет любой желающий — вход для зрителей свободный.

Соревнования проводятся при поддержке Международного союза триатлона, Федерации триатлона России, Министерства спорта Республики Татарстан и Федерации триатлона РТ.

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов отметил, что «триатлон для Казани не новый вид спорта: его популярность и количество стартов серьезно выросли за последние годы».

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