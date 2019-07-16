(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Следком РТ расследует гибель трехлетнего ребенка, выпавшего из окна в Заинске, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Утром в минувшее воскресенье из открытого окна третьего этажа выпал мальчик. Ребенка госпитализировали с травмой головы, однако на следующий день он скончался», – рассказал Шептицкий.

По предварительным данным, мать находилась дома с двумя детьми, занималась домашними делами и периодически выходила из комнаты. В какой-то момент мальчик залез на журнальный столик, затем на подоконник и вывал из открытого окна на асфальт.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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