Игорь Комаров: Взаимное уважение молодежи — залог прочных отношений России и Китая

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 16 июля, в китайской провинции Хунань, городе Чанша, состоялось открытие молодежного форума «Волга-Янцзы», сообщает пресс-служба полпреда РФ в ПФО.

Участников мероприятия от имени полпреда РФ в ПФО Игоря Комарова поздравил его заместитель Олег Машковцев.

Полпред РФ в ПФО в своем приветствии выразил благодарность китайским коллегам за «интересную и насыщенную программу VI Российско-китайского молодежного форума» и выразил уверенность в том, что дружеские отношения, которые возникнут в рамках мероприятия, участники будут поддерживать и развивать в течение долгих лет.

Он также напомнил о том, что молодежный форум в формате «Волга-Янцзы» ежегодно проводится с 2014 года. В первый раз он прошел в Самарской области. Проведение мероприятий, в основе которых лежат дружба и взаимное понимание молодежи, по мнению Игоря Комарова, является залогом прочных и долговечных отношений между государствами.

Встречаясь поочередно на территории России и Китая молодежь получает возможность обмениваться инициативами, идеями, знакомиться с культурными традициями, достижениями и историей обеих стран.

«Счастья и здоровья вам, дорогие друзья! Настойчивости в достижении своих целей, молодежной энергии и оптимизма!» — говорилось в заключении приветствия Игоря Комарова.

От себя заместитель полпреда Олег Машковцев добавил, что формат «Волга-Янцзы», в котором проводится форум, является беспрецедентным по своему масштабу. Необычной чертой молодежного форума также является то, что работа в его рамках имеет разные составляющие: торгово-экономическую, научно-техническую, гуманитарную. Сотрудничество студенчества, молодежи является приоритетным направлением международных отношений России и КНР, так как закладывает прочную основу для взаимодействия двух стран.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанские студенты принимают участие в форуме «Волга-Янцзы».

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