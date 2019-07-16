Жители Чусового преодолеют почти 700 км на велосипедах, чтобы погостить в Нижнекамске и Елабуге

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Чусовскому металлургическому заводу исполняется 140 лет. В честь юбилея жители устроили велопробег. Общая протяженность маршрута составит 692 км, участники заедут в Елабугу, Набережные Челны и Нижнекамск. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В Нижнекамск участники велозаезда прибудут 18 июля. Спортсмены посетят музей велосипедов и съездят в поселок Красный Ключ, а затем встретятся с местными велосипедистами в парке «Велики».



Организаторы события обещают, что гости расскажут о необычном путешествии на велосипедах и о приключениях, которые случались в пути. «Сейчас они попали под ураганный ливень, надеемся, что доедут невредимыми», – поделились организаторы.

Принять участие во встрече с гостями из Чусового может любой желающий.

Чусовой является административным центром на востоке Пермского края. Основан в 1874 году. Местный металлургический завод специализируется на производстве проката для автомобильной промышленности и имеет обширные экономические связи с другими регионами России, СНГ, дальнего зарубежья.

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