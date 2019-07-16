Опасения нижнекамцев о закрытии почтового отделения в Красном Ключе оказались напрасными

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Нижнекамцев обеспокоила новость о том, что единственное отделение почтовой связи в поселке Красный Ключ закрывается. Местные жители, а особенного старшего возраста, обеспокоены, ведь им негде будет получать пенсию и выписывать газеты. Однако их волнения оказались напрасными, передает «НТР 24».

Жительница пригорода Ольга Тарасова сообщила, что информацию о закрытии почтового отделений ей сообщили его сотрудники, хотя официальных заявлений не поступало.

В поселке Красный Ключ проживает порядка 3 тысяч человек, из них 2 тысячи регулярно пользуется услугами почтового отделения. Это говорит о том, что закрытие отделения с его нерентабельностью не связано, а вот «кадровый голод» имеет место быть. Как выяснилось, причиной распространения слухов стало увольнение сотрудников поселковой почты – ее начальника и почтальона.

Однако, как заверило руководство филиала «Почты России» в Нижнекамске, отделение в поселке Красный Ключ продолжит свою работу в обычном режиме: новых сотрудников уже нашли, и после ревизии они приступят к работе. «Люди нашлись, люди будут работать», – заверили на почте.

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