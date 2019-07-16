В Зеленодольском районе разбился рабочий, упав на стройке с девятиметровой высоты

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе разбился рабочий, упав со строящегося здания с девятиметровой высоты, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Вчера днем на территории распределительного центра, строящегося на 784-м километре трассы М7, обнаружили тело 26-летнего рабочего. По предварительным данным, мужчина красил на девятиметровой высоте металлические конструкции, сорвался и погиб от полученных травм», – рассказал Шептицкий.

Следователи изучают обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза, и проводится проверка.

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