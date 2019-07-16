«Ак Барс» отправился на предсезонные сборы в Финляндию без голкипера Эмиля Гарипова

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» отправился на предсезонные сборы, который продлятся 10 дней в финском городе Куортане. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В Финляндию полетели 38 хоккеистов: четыре голкипера, 13 защитников и 21 нападающий. Среди вратарей не оказалось первого номера команды Эмиля Гарипова. «Голкипер продолжит подготовку к сезону по индивидуальной программе в Казани», — сообщает пресс-служба клуба.

Тем не менее во время вчерашней открытой тренировки главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов заявил, что Гарипов еще присоединится к команде в Финляндии.

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