Первый промпарк в Буинске планируют открыть в октябре 2019 года

(Буинск, 16 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Промышленный парк в Буинском районе Татарстана планируют открыть в октябре текущего года, рассказал глава Буинского муниципалитета Марат Зяббаров.

«Электричество, газ, воду уже подвели, строим дороги. У нас в планах запустить парк в работу в октябре», — ответил он на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

По словам главы района, на площадке хотят разместиться несколько резидентов, чтобы перерабатывать сельскохозяйственную продукцию и строить теплицы.

Дополнительной мотивацией разместить свой бизнес в Буинском промпарке может стать 50% скидка на электричество. В настоящее время руководство муниципалитета ведёт переговоры по этому поводу с властями.

«Для нас 50% скидка на электричество была бы очень большим подспорьем. Другие районы тоже этого ждут. Без этого льготного электричества эффективно заполнить промпарк не получится, ждём решения руководства», — поделился подробностями Зяббаров.

Ранее стало известно, что на строительство первых промпарков в Арске и Буинске потратят более 400 млн рублей из татарстанского бюджета.

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