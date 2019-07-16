Реабилитацию реки Мелекска в Набережных Челнах оценили в 1,1 млрд рублей

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Минэкологии РТ оценила реабилитацию Набережночелнинской реки Мелекеска в 1,1 млрд рублей. Планируется, что река будет включена в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов». Об этом на стратегической сессии «Национальный проект „Экология“: практические вопросы на первом этапе реализации» рассказал замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«Предварительное восстановление и повышение самоочищающейся способности реки Мелекески, а также достижение нормативного качества воды обойдется в 1,1 млрд рублей. В рамках федерального проекта прорабатывается вопрос о включении мероприятия „Экологическая реабилитация реки Мелекески, включая устьевую часть реки на территории города Набережные Челны“», — сообщил спикер.

Он добавил, что для реабилитации устья Мелексеки планируется построить очистные сооружения, этот вопрос уже прорабатывается муниципалитетом Набережных Челнов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экологическая реабилитация реки Мелекески — важный элемент восстановления и сохранения природного комплекса города. Из-за слабого течения реки здесь происходит заиливание почвы и образуются застойные зоны. К тому же основная часть ливневой канализации города введена в эксплуатацию в 1975 — 1985 годах и сильно изношена.

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