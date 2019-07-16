«Танцевальная деревня» в Чистополе завершилась гала-концертом

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В культурном центре «Чистай» состоялось закрытие 53-го заезда мега проекта «Танцевальная деревня», пишут «Чистопольские известия».



На подведении итогов вниманию зрителей были представлены лучшие номера, с которыми ребята выступили на конкурсах и фестивалях в рамках проекта.

Весело, познавательно и ярко прошло недельное пребывание ребят на чистопольской земле. В течение недели жители «Танцевальной деревни» демонстрировали свой опыт, постигали новые навыки, получали бесценные уроки у именитых мастеров хореографии.



Массу впечатлений оставили у юных танцоров экскурсии по Чистополю и Казани, участие в празднике Сабантуй. Представители централизованной системы культурно-досуговых учреждений провели различные народные игры, конкурсы, пляски.



Ребята веселились от души, получили массу позитивных эмоций и приятных впечатлений.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что танцоры съехались в Чистополь в пятый раз. В город приехали лучшие танцевальные коллективы со всей России: Саратова, Екатеринбурга, Москвы, Глазова, Набережных Челнов и Альметьевска. В Чистополе состоялось четыре фестиваля и сто часов мастер-классов по всем танцевальным направлениям,

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