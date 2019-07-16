Буинцы смогут продать осенний урожай в новый кооператив

(Буинск, 16 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Буинском районе Татарстана началась работа по созданию нового кооператива для закупки осеннего урожая у жителей, сообщил глава муниципального района Марат Заббаров.

«Сейчас ведём работу по созданию кооператива на базе райпо для работы по закупке продукции, выращенной населением. Осенью, если личные подсобные хозяйствах сами не смогут реализовать свою продукцию, то эту продукцию будет закупать кооператив», — пояснил он.

У предпринимателей, которые войдут в сообщество, уже налажена транспортировка, есть торговые точки, кафе и даже хлебопекарное производство, поэтому им будет выгодно покупать продукты у фермеров как для себя, так и для перепродажи, поделился подробностями глава.

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