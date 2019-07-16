В Казани вырос спрос на сезонных работников в туристической сфере

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Казани за два года спрос на сезонных работников в туристической сфере вырос на 23,8%, информирует пресс-служба электронной площадки объявлений «Авито».

К такому мнению эксперты пришли, проведя анализ рынка труда в крупных российских городах.

Рост спроса на сезонных работников наблюдается во всех городах страны, не исключая и те, которые не являются традиционно курортными.

По результатам рейтинга по росту числа сезонных вакансий в сфере туризма Казань заняла 17-е место — за два года сотрудников стали искать на 23,8% активнее. При этом средняя зарплата работников данной сферы за этот период выросла на 15% — в 2019 году она составляет почти 27,8 тыс. рублей.

По данным аналитиков «Авито Работа», лидером рейтинга стал Воронеж, где спрос среди работодателей вырос на 65,2% по сравнению со вввторым кварталом 2017 года. Вторую строчку занял Ижевск (64,5% за 2 года), а замкнул тройку Омск — 60,4% за 2 года.

Стоит также отметить, что число вакансий в сфере туризма увеличилось в полтора раза. Пик спроса пришелся на III квартал 2018 года — разгар Чемпионата мира по футболу-2018 в России.

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