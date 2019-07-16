КПРФ дала положительную оценку работе ЦИК Татарстана

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). КПРФ положительно оценила оперативность работы ЦИК Татарстана при регистрации партийного списка для участия в выборах депутатов Госсовета РТ.

«Хоть мы и пришли в конце рабочего дня, представили наши документы, до 22:30 они их проверяли, потом приняли. Об этом я сказал, когда получил удостоверение. Считаю, что ЦИК республики должен быть арбитром всего выборного процесса, работы ТИКов, УИКов, работы с жалобами и заявлениями граждан», — отметил лидер татарстанских коммунистов Хафиз Миргалимов во время пресс-конференции татарстанского отделения КПРФ.

Работу ЦИК РТ высоко оценил и депутат Госсовета республики Артем Прокофьев. «Очень внимательное отношение. Рабочий процесс у них в этом плане поставлен на хорошем уровне. У меня пока только положительные оценки. С точки зрения профессиональной подготовки, с точки зрения коммуникации, которая выстроена с партиями, не вижу проблем», — сказал он.

12 июля ЦИК зарегистрировал 30 кандидатов от КПРФ на грядущие выборы по единому избирательному округу. Список возглавили действующие депутаты Хафиз Миргалимов, Артем Прокофьев и Александр Комисаров.

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