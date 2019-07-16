Заинские кряшены сварили кашу дождя и развесили яичную скорлупу на деревьях

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Жители села Савалеево Заинского района с размахом отметили кряшенский праздник «Боламык». Сельчане пригласили артистов из соседних районов Татарстана и Башкортостана, сварили кашу дождя, развесили яичную скорлупу на деревьях, передает «Заинск-информ».



Больше нигде в Заинском районе не отмечают праздник «Боламык». Савалеево является единственным селом, где заинцы и гости из соседних районов республики и регионов страны могут увидеть традиции кряшен и насладиться уникальной красотой их костюмов, песен, танцев.





Глава Савалеевского сельского поселения Светлана Сабаева поделилась, что для савалеевцев «Боламык» является одним из важнейших торжеств, наряду с Петровым днем. «Сельчане между собой называют его молодежным, потому что испокон веков на нем собирались ребята и девушки из близлежащих сел и деревень. Знакомились, дружили, встречались», – поделилась глава поселения.



Дети, внуки и правнуки знают и помнят свои корни и традиции. Сегодня детвора с легкостью отвечает на вопрос, что обозначает слово «боламык» – «каша дождя».



«Так называется каша дождя, которую в день праздника варят на огне в больших казанах. Она готовится из разных круп, молока, воды, также добавляется картофель, мука, яйца, соль, сахар, масло. Очень вкусно и сытно получается», – рассказывает ребятня наперебой.



Директор дома культуры села Савалеево Ольга Бутяева добавляет, что прежде чем раздать кашу сельчанам и гостям, бабушки читают молитвы. Они просят мира, благополучия для савалеевцев, дождей и тепла для хорошего урожая.



Затем дети приглашают сельчан и гостей отведать приготовленное блюдо. Не забывают сельчане и о братьях наших меньших – птицах. Специально для них на деревьях развешивается яичная скорлупа.

По легенде после приготовления каши и прочитанных молитв должен пойти дождь. В этом году «грибной» дождь также порадовал сельчан.

На сцене выступили заинские ансамбли – «Керяшен моны» из села Светлое Озеро, «Жилэк» из районного дома культуры, также приехали артисты из соседних Новошешминского, Нижнекамского, Чистопольского районов, а также Набережных Челнов, Елабуги.



Никого не оставил равнодушным мелодичный голос певца Айдара Мутагирова из Башкортостана. По словам артиста, он приехал на праздник, так как ему интересно было увидеть село, сельчан и праздник кряшен.

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