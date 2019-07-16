Челнинский ФК «КАМАЗ» первым в истории российского футбола нанес на футболку QR-код

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Набережночелнинский футбольный клуб «КАМАЗ» первым в истории российского футбола нанес на футболку QR-код. Он ведет на адрес официального сообщества клуба «ВКонтакте», об этом сообщает пресс-служба команды.

«Код появился в рамках партнерства с VK Pay, при наведении устройства произойдет переход на официальную группу „ВКонтакте“. Это эксклюзивная форма, на ней присутствуют иконки соцсети, на остальных же комплектах присутствуют лишь значки VK Pay», — рассказали в пресс-службе клуба.

Также в клубе отметили, что это — уникальный проект, однако пока неизвестно, когда игроки появятся в форме на поле в официальном матче. Тем не менее сыграют в ней как игроки основной команды, так и молодежной.

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