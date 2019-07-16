«В таких вопросах нет мелочей»: Минниханов проверил готовность «Казань Экспо» к WorldSkills-2019

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проинспектировал готовность МВЦ «Казань Экспо» к проведению в Казани 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». Об этом сообщается на официальном портале Президента РТ.

В ходе инспекции был осмотрен выставочный зал, павильоны, велось обсуждение вопросов благоустройства территории.

Генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров ознакомил комиссию с ходом подготовки площадок для проведения соревнований. Также он показал Президенту площадки для компетенций «Строительство и строительные технологии», «Производство и инженерных технологии» и др.

Также Рустам Минниханов принял доклад генерального директора ООО «Казань Экспо» Роберта Миннегалиева, в котором тот рассказал о решении вопроса обеспечения территории выставочного центра доступом к сети Интернет через wi-fi, связью и т. д.

Роберт Миннегалиев также сообщил о том, что в настоящий момент идет устранение замечаний по линии МЧС, МВД по РТ, которое ведется в соответствии с графиком.

Также во время мероприятия велось обсуждение вопросов, касающихся транспортной составляющей, обеспечения безопасности и прочих актуальных вопросов подготовки объекта.

Президент РТ акцентировал внимание на том, что подготовка и проведение в Казани чемпионата WorldSkills требуют к себе серьезного отношения. «В таких вопросах нет мелочей», — отметил он.

В мероприятии участвовали заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, глава МВД по РТ Артем Хохорин, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов и другие официальные лица.

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