Татар-информ

16 июля 2019, 17:40

Общество

Роспотребнадзор РТ проверит магазины на наличие отдельных полок для натуральной молочной продукции

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Общество

Роспотребнадзор РТ проверит магазины на наличие отдельных полок для натуральной молочной продукции

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

С 1 июля магазины должны размещать на разных полках натуральную молочную продукцию и «молочку» с содержанием растительных жиров.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Раздельное расположение на полках магазинов молочной продукции с содержанием растительных жиров и без проверит Роспотребнадзор РТ.

«Мы ранее провели разъяснительную работу в течение двух недель с хозяйствующими субъектами по реализации молочных продуктов, и они будут проводится дальше. Сейчас у нас начинается двухнедельный плановый рейд уже по самим продуктовым магазинам на соблюдение всех правил продажи молочной продукции», — отметил главный специалист, эксперт надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по РТ Татьяна Можаева.

Также Можаева заметила, что проверки пройдут во всех магазинах Казани, начиная от гипермаркетов и заканчивая маленькими магазинами в шаговой доступности.

С 1 июля этого года молоко и молочные продукты без содержания заменителей молочного жира должны стоять на прилавках отдельно от другой продукции и обозначаться соответствующим образом, что позволит упростить покупателю выбор нужной продукции. Такое постановление подписал Премьер-министр Дмитрий Медведев.

Продавцы, владельцы магазинов, поставщики продукций и проиводители за нарушение правил продажи будут наказаны административными штрафами от 10 тыс. рублей.

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