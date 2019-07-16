(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Жителя Казани задержали за серию краж из дачных домов, рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

«12 июля в полицию с разницей в несколько часов с заявлениями об ограблениях обратились три владельца дачных домов. Все они являются жильцами одного садового товарищества», – рассказали в полиции.

Один из потерпевших пояснил полицейским, что неизвестный проник в его дом через окно и украл электроинструменты, садовый инвентарь, а также предметы из алюминия. Сумма ущерба превысила 23 тысячи рублей. Из дома другого потерпевшего, куда грабитель проник аналогичным образом, пропали строительные инструменты.

Опросив свидетелей и изучив улики, полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. В процессе допроса он признался и в других ограблениях в этом же СНТ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часть похищенного изъята и приобщена к делу в качестве вещдоков.

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