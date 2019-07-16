Со дна Куйбышевского водохранилища к 2024 году поднимут 21 затопленное судно

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). К 2024 году со дна Куйбышевского водохранилища поднимут 21 затопленное судно. Об этом на стратегической сессии «Национальный проект „Экология“: практические вопросы на первом этапе реализации» рассказал замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«В программу оздоровления реки Волги включен подъем 21 затопленного судна со дна Куйбышевского водохранилища. В 2023 году будет поднято 7 единиц затонувшей техники, а в 2024 году поднимут 14 судов», — сообщил спикер.

Он добавил, что на данный момент на дне Куйбышевского водохранилища находится порядка 85 судов.

В рамках стратегической сессии эксперты и представители различных ведомств обсудили экологию, оздоровление реки Волги и вывоз твердых коммунальных отходов.

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