Пресс-атташе «Рубина»: Гол «Локомотива» в наши ворота рассмотрят в ФИФА, но счет это не изменит

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» прокомментировала сообщение об отправке гола московского «Локомотива» в ворота казанцев в первом матче Российской премьер-лиги сезона 2019/2020 для консультации в ФИФА.

При исполнении штрафного удара Алексея Миранчука в стенку «Рубина» ворвался Александр Коломейцев, что, по новым правилам, является нарушением: при пробитии штрафных игроки атакующей команды не могут подходить к стенке на расстоянии в метр. Поэтому из-за действий Коломейцева гол нельзя было засчитывать.

«Мы отправим этот момент в ФИФА и УЕФА для консультации. Если бы игрок вмешивался, расталкивал стенку, то это определённо нарушение. Но такого не было», — рассказывал руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров.

В пресс-службе «Рубина» отреагировали на слова руководителя департамента судейства и инспектирования РФС: «Молодцы, что отправят, за это можно похвалить. Однако, в любом случае это не изменит результат».

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