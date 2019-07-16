«Такую школу у нас еще не строили»: в Казани откроется школа с 5 спортзалами и пневматическим тиром

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). 1 сентября этого года в ЖК «Весна» откроется школа на 1,5 тыс. учеников. Это самая большая школа в Казани, рассказал журналистам заместитель директора ГКУ «Главинвестстрой РТ» Ильнур Калимуллин.

«Строительство школы началось летом 2018 года в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Мощность школы — 1501 место, площадь — 31 тыс. кв. м. Финансирование ведется из федерального бюджета и республиканского. Стоимость — более 1 млрд рублей», — сказал он.

Калимуллин уточнил, что 70% суммы выделяет федеральный центр, и 30% — Татарстан. Образовательное учреждение строится по новому проекту, скоро его будут использовать и в других районах города, добавил заместитель директора ГИСУ РТ.

«Такую школу у нас еще не строили. Это самая большая школа Казани, — отметил он. — На сегодняшний день ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, отделочные работы. Ведутся работы по благоустройству и устройству спортивной площадки».

В школе будет пять спортивных залов. Это большой и малый залы, помещение для хореографии, зал для маломобильных граждан и тренажерный зал, рассказал главный инженер ООО «Ак Таш» Ильфат Закирзянов.

«Также у нас есть две столовые на двух разных этажах. Каждый обеденный зал предназначен для 250 человек, — сказал он. — В актовом зале на данный момент ведутся работы по устройству полов, планируется паркет. Заканчиваем укладывать плитку, будем подготавливать под установку кресел».

Кроме того, в подвале школы будет оборудован пневматический тир, добавил Ильфат Закирзянов.

Нацпроект «Жилье и городская среда» рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды». Общий объем финансирования из всех источников — более 1 трлн рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.