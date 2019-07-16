На возведение парковой зоны в городе Иннополис направят 30 млн рублей

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Проект парковой зоны Иннополиса, на строительство которого направлено 30 млн рублей, прошел несколько этапов обсуждений и согласований с жителями города, получил их поддержку, пишет газета «Волжская новь».



В этом году Верхнеуслонском районе реализуется пять национальных программ – «Образование», «Культура», «Экология. Сохранение лесов», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда».



Если по первым четырем программам работы в районе идут полным ходом, то проект по формированию комфортной городской среды, направленный на благоустройство общественных пространств города Иннополис, стартует в ближайшее время.



Замглавы района и руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Осянин сообщил, что жители Иннополиса к формированию городской среды подходят комплексно и стараются максимально увязать благоустройство с другими проектами, что позволяет эффективно использовать федеральную поддержку и успешно развивать свою территорию.



На сегодняшний день завершены работы по конкурсным торгам – подрядная организация ведет работы, подготавливая и выравнивая площадь, чтобы затем активно приступить к реализации программы.

Начальник отдела ЖКХ мэрии города Андрей Нижегородов рассказал, что парковая зона расположится на 1,6 гектарах и будет являться органичным продолжением лесопарка города, площадь которого составляет 1,7 гектаров.



В парке появятся элементы благоустройства – малоархитектурные формы, дороги из брусчатки, освещение, насыпные холмы, многолетние кустарники. Из деревьев высадят березу, сосну, клен серебристый.



Центральным артобъектом парка станет огромное солнце – символ города. Работы планируют завершить к первой половине октября.

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