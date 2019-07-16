Татар-информ

16 июля 2019, 13:20

Hi-Tech

Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay

Hi-Tech

Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay

Воспользоваться сервисом смогут держатели карт «Мир» — обладатели любых гаджетов на платформе Android с NFC-технологией.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Банк ВТБ предлагает своим клиентам бесконтактный сервис мобильной оплаты Mir Pay, который был разработан платежной системой «Мир» для совершения транзакций с помощью смартфона. Воспользоваться им смогут держатели карт «Мир» — обладатели любых гаджетов на платформе Android (начиная от версии 6.0) с NFC-технологией.

Для того чтобы зарегистрировать свою карту ВТБ «Мир» в Mir Pay, необходимо скачать одноименное приложение, которое доступно в Play Market. Клиенту достаточно «привязать» банковскую карту, после чего можно будет совершать платежи со смартфона в любом терминале, который принимает бесконтактный «Мир». Сервис позволяет использовать как контактные, так и бесконтактные банковские карты.

«За последние два года доля бесконтактных платежей существенно выросла, и сейчас треть всех покупок в России приходится именно на такой тип оплаты. В результате по популярности данного сервиса наша страна уже обгоняет Европу. В настоящий момент ВТБ выпустил более 11 миллионов карт „Мир“, в том числе и бесконтактных, и мы уверены, что Mir Pay будет пользоваться спросом у наших клиентов», — прокомментировала Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ.

«Оплата с помощью смартфона повсеместно становится все более популярной, поэтому мы заинтересованы предложить наш сервис мобильной бесконтактной оплаты Mir Pay как можно большему количеству жителей России. ВТБ — важный для нас партнер, а также один из крупнейших эмитентов карт „Мир“. Его подключение к Mir Pay позволит клиентам банка стать пользователями современного и инновационного продукта, делающего процесс ежедневной безналичной оплаты еще более простым, быстрым и безопасным», — отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен.

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