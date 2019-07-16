В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Завтра, 17 июля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом.

В мероприятии примет участие заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Любовь Авдонина.

На пресс-конференции расскажут про организацию тематического консультирования граждан об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг и др.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



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