Мусор, кадровый голод и незаконная торговля: буинцы назвали самые острые проблемы бизнеса

(Буинск, 16 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Бизнесмены и представители муниципальной власти выявили основные проблемы бизнеса в Буинске на стратегической сессии, организованной Советом по предпринимательству при Президенте РТ.

В ближайший год в муниципалитете будут улучшать бизнес-климат в сферах торговли, сельского бизнеса, услуг, производства и сельского кооператива, решили после 3-часового мозгового штурма, участие в котором приняли более 50 человек.

«Когда собирается такое большое количество людей из разных сфер, есть множество идей, мыслей. Сегодня провели большую работу, и я считаю, что от этого мероприятия будет хороший эффект», — отметил глава Буинского района Марат Зяббаров.

На нехватку кадров, низкий спрос и уголовное преследование бизнесменов пожаловались работники сферы торговли.

«Мы лично столкнулись с уголовным преследованием бизнеса, это серьезная проблема. Надо не отказывать в приеме, как это делает прокурор, и не создавать ничем не обоснованных уголовных дел», — предложил предприниматель Сергей Журавлев.

В сфере услуг также отметили нехватку кадров и предложили решить проблему, направляя выпускников на учебу в ссузах. Также буинские предприниматели заявили, что хотят получать больше информации о местных товарах и услугах, и предложили создать внутренний портал для вакансий и рекламы.

На сессии выяснили, что сельский бизнес Буинска страдает от незаконной торговли, которую ведут на стихийных рынках и улицах, а также от высоких цен на обслуживание ЕГАИС.

Кроме того, сельские предприниматели планируют обсудить частые перебои электричества с «Сетевой компанией».

«Бывает, что света нет по 5-8 часов в моем магазине, продукты портятся, мороженое тает. Еще в этом году из-за скачков напряжения газовое оборудование сгорело», — рассказала индивидуальный предприниматель Фаузия Кипячева.

Высокие цены и несвоевременный вывоз ТКО, медленное одобрение кредитов и дорогое электричество волнуют занятых в сфере производства. В этой сфере предстоит сделать многое, но решение по проблеме с мусором в муниципалитете уже есть, заверил глава Буинского района Марат Зяббаров: «В деревнях мусор будет вывозиться минимум три раза. Такая проблема есть, но до конца июля мы ее решим, думаю».

Более конкретные шаги по улучшению бизнес-климата в Буинском районе разработают в августе, а окончательная «дорожная карта» для района может появиться уже в сентябре, рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Венера Камалова.

«Чтобы разработать стратегию развития района, мы продолжим работать над выявленными проблемами на форсайт-сессиях с местными бизнесменами, командой глав районов, успешными предпринимателями республики. Форсайт означает перенос в будущее, на два года вперёд, когда мы говорим, что типовые проблемы разрешены, и группа, смотря на эту идеальную картинку, выстроит конкретный план — „дорожную карту“ развития. Думаю, в Буинске она появится к сентябрю», — сообщила Камалова.

Далее команда Совета по предпринимательству проведет встречу с бизнесменами и властью в Тетюшах.

Напомним, что «дорожная карта» развития уже появилась в 4 районах республики.

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