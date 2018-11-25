Во время встречи «Рубина» с болельщиками выступит репер Guf

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Казанский футбольный клуб «Рубин» 30 июля проведет встречу с болельщиками на Кремлевской набережной, хедлайнером которой выступит репер Guf. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Для посещения мероприятия необходимо быть обладателем сезонного абонемента или приобрести билет на первый домашний матч «Рубина» против грозненского «Ахмата», который пройдет днем ранее.

«Всех фанатов ждет презентация новичков, развлекательная программа, с ними будут проведены интерактивы, а также выступит репер Guf», — сообщили в пресс-службе клуба. Тем не менее, комментария по образу исполнителя пресс-служба не дала, назвав это «его личным делом».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.