Офис врача общей практики и участковых педиатров откроется в казанском поселке Константиновка

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Офис врача общей практики и участковых педиатров должен открыться в казанском поселке Константиновка до конца 2019 года. Об этом рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев на пресс-конференции ИА «Татар-информ».

«В 2019 году планируется построить 55 объектов здравоохранения, капитально отремонтировать и дооснастить девять объектов здравоохранения. В том числе — строительство 45 ФАПов, девяти врачебных амбулаторий, строительство одного объекта здравоохранения. Это офис врача общей практики и участковых педиатров „Городской поликлиники № 8“ в поселке Константиновка», — сказал Гимаев.

В рамках программы строительства медицинских учреждений первичного звена с 2012 года в Татарстане построили 460 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Они строятся в самых отдаленных сельских населенных пунктах республики и являются центрами, в которые могут обратиться жители сел за медицинской помощью.

В 2017 году стартовала программа модернизации поликлиник городов и районов. За последние семь лет в Татарстане капитально отремонтировали более 1500 объектов первичного звена здравоохранения.

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