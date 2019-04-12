Эксперты Российского экологического общества помогут Татарстану в реализации нацпроекта «Экология»

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Министерство экологии и природных ресурсов РТ подписало соглашение об экспертном сотрудничестве в рамках нацпроекта «Экология» с Российским экологическим обществом. Подписание прошло в рамках стратегической сессии «Национальный проект „Экология“: практические вопросы на первом этапе реализации».

«Наша задача – обеспечить реализацию нацпроектов в регионах, это значит, что все проекты, все мероприятия, все программы должны обеспечиваться научно-экспертным сопровождением, общественным контролем и социологическим сопровождением», — отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Он добавил, что каждый житель страны должен давать свою оценку тому, как чиновники, парламентарии и бизнес реализуют нацпроект, потому как их основная цель – улучшение качества жизни населения.

«Для нас важно, что нацпроект „Экология“ реализуется на территории Российской Федерации, и это соглашение является показателем того, что идет активный диалог общества, власти и бизнеса», — подчеркнул министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

В рамках стратегической сессии эксперты и представители различных ведомств обсудили экологию, оздоровление реки Волги и вывоз твердых коммунальных отходов.

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