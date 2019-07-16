В Татарстане станет на 100 спортивных площадок больше

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). До конца года в Татарстане появится еще 105 спортивных площадок, а также восемь блочных модульных лыжных баз. Об этом рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В 2019 году планируется построить 105 спортивных площадок и 8 модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем, оснащением. Общая стоимость — 427 млн рублей», — сказал Гимаев.

С 2013 в республике построили порядка 890 универсальных спортивных площадок и 27 блочных модульных лыжных баз. На эти цели ушло свыше 2,3 млрд рублей.

За два последних года в муниципалитетах Татарстана возвели пять крытых спортивных залов и восемь крытых плавательных бассейнов.

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