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С момента старта программы по строительству спортплощадок в республике создали почти 900 таких объектов.
Колледж помог Рафаэлю Сабитову реализовать мечту о работе на Севере.
Всего на мероприятии задействуют 50 волонтеров для проведения всероссийского фестиваля.
Аферист, представившись сотрудником банка, убедил 32-летнюю женщину перевести ее сбережения с карты на резервный счет.
До конца года в Татарстане появится еще 21 сельский клуб, на которые потратят 228 млн рублей.
Реконструкция комплекса ведется в рамках подготовки к 100-летию создания ТАССР.
Сельчане смогут отовариваться в 22 торговых объектах, которые будут построены по всей республике до конца этого года.
В прошлом году 1275 девятиклассников изъявили желание сдавать ОГЭ по татарскому.
Американской корпорации грозит штраф до 500 тыс. рублей, отметили в антимонопольном ведомстве.
Образовательное учреждение в новом микрорайоне может появиться благодаря нацпроекту «Демография».
ДТП произошло накануне вечером на улице Тэцевская.
Новый завод займет активную позицию в программе развития малотоннажной химии и сырьевой базы России.
В СМИ появилась информация о том, что в Набережных Челнах с директорами нескольких школ не стали продлевать контракты из-за результатов ЕГЭ.
В этом году у фестиваля будет своя «фишка» - маленькие разноцветные цыплята.
Все украденные деньги 51-летний неоднократно судимый житель Казани потратил на выпивку и одежду.
Четвертый Всероссийский фестиваль пройдет в селе Пестрецы 20 июля.
Особый интерес у Ирека Зиннурова и Марата Бариева вызвал Зал советского спорта, где проходит выставка «Спорт нашего детства».
Авария с участием легковушки и внедорожника произошла сегодня утром на проспекте Амирхана.
За неделю с 8 по 14 июля в городе были зарегистрированы 3476 случаев заболевания.
В доме на Калинина, 12 были обновлены наличники, восстановлены утраченные элементы и укреплены венцы, а фасад был выкрашен в красный цвет.
На скамье подсудимых оказалась 34-летняя жительница Казани, которая, имея доступ к хранилищу банка, несколько месяцев выносила оттуда деньги.
Прием и выдача документов в новом офисе будут проводиться в девяти окнах.
Открытие выставки, приуроченной к 125-летию со дня рождения художника и изобретателя Кондрата Максимова, состоится 18 июля.