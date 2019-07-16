Мошенник снял с карты жительницы Казани 200 тыс. рублей, пообещав перевести ее деньги на другой счет

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Мошенник снял с карты 32-летней жительницы Казани 200 тыс. рублей, пообещав перевести ее деньги на другой счет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«В отдел полиции "Гагаринский" обратилась 32-летняя местная жительница. Сотрудникам полиции она сообщила, что 15 июля ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с ее банковской карты пытались снять денежные средства», – уточнили в управлении.

Чтобы спасти сбережения, необходимо было перевести деньги на резервный счет. Женщина продиктовала звонившему все реквизиты карты, и с ее счета были списаны 200 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что номер мошенника зарегистрирован в Московской области.



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