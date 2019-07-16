Автодорогу Соболековская в Нижнекамском районе РТ после ремонта расширили до пяти полос движения

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе РТ завершается ремонт автодороги Соболековская. Проезжая часть после проведенных работ расширилась до пяти полос движения и составляет 19 метров, сообщает Миндортранс РТ.

Дорожники уложили новый слой высококачественного асфальтобетона, укрепили обочины, установили более 2 тыс. погонных метров барьерных ограждений. На проезжей части оборудована трехметровая разделительная полоса. Здесь осталось нанести разметку и установить 171 дорожный знак.

Ремонт улицы Соболековская протяженностью 5,36 км начался в 2018 году. Сдать ее в эксплуатацию планируется к 15 августа.

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