Минстрой РТ: Потребность в сельских клубах еще не исчезла

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Программа строительства сельских клубов в Татарстане будет продолжена, поскольку потребность в них сохраняется. Об этом рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев на пресс-конференции ИА «Татар-информ».

«Фактически у нас клубы разной направленности, рассчитаны на 50, 100, 200 и 300 мест. Они востребованы в наших отдаленных селах, потребность в них еще не исчезла, поэтому программа действует и сегодня», — сказал замглавы республиканского ведомства.

В 2019 году планируется построить 21 сельский клуб. Общий объем финансирования достигает почти 228 млн рублей.

Сельские клубы строятся в Татарстане в рамках республиканской программы с 2012 года. За это время в республике появилось 285 объектов культурного назначения, которыми могут пользоваться свыше 44 тысяч сельчан.

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