Вместо автолавок в селах Татарстана вновь будут появляться торговые точки

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Практика заменять блочно-модульные торговые объекты автолавками в селах Татарстана оказалась неэффективной. Об этом сказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«В этом плане определяющей является позиция Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Когда в 2017 году эта программа [строительства блочно-модульных торговых точек] была реализована, был построен ряд объектов. В Министерстве пришли к пониманию, что [эти торговые объекты] не совсем оправдывают чаяния местных жителей. Потом, когда в 2018 году попробовали новый вариант [с автолавками], оказалось, что первый был лучше. Поэтому вернулись к блочно-модульным торговым точкам, которые мы совместно реализуем. Все это познается методом проб и ошибок», — сказал Гимаев.

Программа строительства блочно-модульных торговых объектов стартовала в 2017 году, когда их появилось более полусотни в селах Татарстана. В прошлом году объекты по этой программе не строились, а Минсельхоз РТ закупил 72 автолавки.

В этом году в селах Татарстана построят 22 торговых объекта, которые обойдутся в почти в 55,5 млн рублей.

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