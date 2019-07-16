Татар-информ

16 июля 2019, 14:35

Происшествия

После аварии в Башкирии турсообщество Челнов объединилось с перевозчиками, чтобы сократить риски ДТП

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Происшествия

После аварии в Башкирии турсообщество Челнов объединилось с перевозчиками, чтобы сократить риски ДТП

Руководитель туристической группы «Челны-Экстрим» Филипп Семенычев призвал провести общие совещания инструкторов и организаторов.

(Набережные Челны,16 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). После аварии в Башкирии туристическое сообщество Набережных Челнов подняло тему усиления мер транспортной безопасности при организации походов.

Инициатором обсуждения транспортной безопасности стал руководитель туристической группы «Челны-Экстрим» Филипп Семенычев.

«Произошла ужасная трагедия — в автокатастрофе погибли шесть туристов из Набережных Челнов, которые ехали со сплава. Она до глубины души тронула все туристическое сообщество нашего города и подтолкнула наш клуб к усилению стандартов в области безопасности не только в части сопровождения групп на сплаве, но и во время трансфера со сбора участников», — написал Филипп Семенычев в социальных сетях.

По его словам, случившееся стало стимулом пересмотреть существующие стандарты организации трансфера к месту сплавов и обратно.

«Мы уже начали прорабатывать меры сокращения транспортных рисков вместе с перевозчиками и хотим предложить всем, кто водит группы на сплавы, воспользоваться опытом нашего клуба, для чего провести общее собрание челнинских инструкторов и организаторов», — заявил челнинец.

Корреспонденту ИА «Татар-информ» Семенычев пояснил, что в данный момент он находится в командировке за рубежом и вернется в город через полторы недели. В Челнах он планирует провести серьезную беседу с коллегами по туристическому цеху, чтобы максимально обезопасить походников от «дорожного экстрима».

«Самым надежным транспортным средством считается поезд. Но далеко не до всех точек сплава можно добраться по железной дороге. Поэтому чаще приходится пользоваться автобусным сообщением. Организаторы отдают предпочтение большим автобусам и меньше доверяют микроавтобусам. Но бывает, что туристы добираются до места и на своих личных автомобилях. Насколько правильно расставлены приоритеты? После случившегося судить трудно», – рассказал Семенычев.

Он отметил, что для корпоративной поездки «Лидер Транс» выбрал самую дорогую транспортную компанию Набережных Челнов.

«Я давно работаю в этой сфере, но таких крупных аварий не помню. Бывали поломки в дороге, но дорожных происшествий с пострадавшими — точно нет. Невольно в такой ситуации подумаешь, что, возможно, гораздо безопаснее перевозить туристов в старом потрепанном микроавтобусе, который точно не будет разгоняться на трассе», — заявил собеседник агентства.

По словам Семенычева, сразу после того, как известие о трагедии попало в новостные ленты, он обзвонил всех туроператоров Набережных Челнов, занимающихся сплавами. Выяснилось, что никто из них не обслуживал этот заказ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером 14 июля в Башкирии в аварию попал автобус с татарстанскими туристами. В результате аварии погибли шесть человек. Еще 21 человек пострадал.

 

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