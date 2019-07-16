УФАС по РТ начало расследование против Google за рекламу услуг по написанию дипломов и диссертаций

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Татарстанские антимонопольщики ведут расследование против корпорации Google. Причина проверки со стороны республиканского надзорного органа — реклама услуг по написанию дипломов и диссертаций, размещенная на интернет-платформе компании. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по РТ.

«Спорная реклама, вызвавшая вопросы со стороны Татарстанского УФАС России, в поисковой системе Google размещается посредством сервиса Google AdWords. Формулировки, используемые в рекламе, говорят сами за себя: „Лучшие авторы. Научные сотрудники, кандидаты и доктора наук, профессионалы с внимательным подходом ко всем деталям выполнения работы“», — указано в заявлении антимонопольщиков.

Пристальное внимание надзорного ведомства уже привело к блокировке злополучной рекламы. Однако расследование продолжилось — с октября прошлого года в России действует законодательный запрет на рекламу по написанию научных работ.

«В отношении компании ведётся расследование по признакам нарушения части 10 статьи 7 Федерального закона „О рекламе“. Штраф, который в результате своих действий может получить компания, варьируется в сумме от 100 до 500 тыс. рублей», — заключили в татарстанском надзорном ведомстве.

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