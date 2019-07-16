Объявлен конкурс на предоставление субсидий для НКО Татарстана, реализующих социальные проекты

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Начался прием заявок на конкурс на предоставление субсидий из бюджета Республики Татарстан для НКО, реализующих социально значимые проекты, информирует пресс-служба Министерства экономики РТ.

Конкурс проводится по двум направлениям: создание условий для повышения качества жизни граждан и развитие институтов гражданского общества и гражданских прав.

Прием заявок с приложенными документами продолжается до 23 августа 2019 года.

«Каждая некоммерческая организация может подать только одну заявку», — говорится в сообщении.

Сроки реализации проекта, представленного участником, не должны превышать 12 месяцев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что также стартовал прием заявок на конкурс на лучшее освещение деятельности социально ориентированных НКО РТ

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