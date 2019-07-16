Воспитанники лагеря под Альметьевском получили новые велосипеды из рук Главного госавтоинспектора РТ

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Воспитанники лагеря под Альметьевском получили для практических занятий по ПДД новые велосипеды из рук Главного госавтоинспектора РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Главный госавтоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов вместе с исполняющим обязанности главы Альметьевского района Тимуром Нагумановым посетили оздоровительный лагерь "Солнечный", в котором прошел конкурс "Безопасная дорога детства", направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Они ознакомились с работой по обучению юных участников дорожного движения правилам безопасного поведения на дороге», – уточнили в ГИБДД республики.

Ленар Гадрурахманов вручил малышам для занятий по ПДД новые велосипеды и призвал детей быть предельно внимательными на дорогах и обязательно использовать в темное время суток световозвращающие элементы.



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